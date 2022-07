Quanti milioni di vaccini buttiamo: disastro-Speranza, cosa accadrà ad agosto (Di giovedì 14 luglio 2022) Venghino signori venghino, i vaccini sono in scadenza. Non perché siano quasi finiti, visto che ne abbiamo comprati trecento milioni e iniettati meno della metà (138 milioni), ma nel senso che a breve non saranno più efficaci, e a detta dei medici, non dei no vax del porto di Trieste. Il 16/17%, più o meno 53 milioni, lo abbiamo già regalato all'Africa, un'operazione rivenduta come gesto di grande generosità, anche se quelle fiale rappresentano una goccia nel deserto immunitario del Continente Nero, ma che in realtà è stata un salvataggio in extremis, poiché erano tutte dosi che sarebbero state inutilizzabili di lì a poco. Adesso entro un mese dobbiamo smaltire oltre tre milioni e mezzo di farmaci immunizzanti, altrimenti saremmo costretti a buttarli. Casca quindi a fagiolo, manco fosse fatto apposta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Venghino signori venghino, isono in scadenza. Non perché siano quasi finiti, visto che ne abbiamo comprati trecentoe iniettati meno della metà (138), ma nel senso che a breve non saranno più efficaci, e a detta dei medici, non dei no vax del porto di Trieste. Il 16/17%, più o meno 53, lo abbiamo già regalato all'Africa, un'operazione rivenduta come gesto di grande generosità, anche se quelle fiale rappresentano una goccia nel deserto immunitario del Continente Nero, ma che in realtà è stata un salvataggio in extremis, poiché erano tutte dosi che sarebbero state inutilizzabili di lì a poco. Adesso entro un mese dobbiamo smaltire oltre tree mezzo di farmaci immunizzanti, altrimenti saremmo costretti a buttarli. Casca quindi a fagiolo, manco fosse fatto apposta, ...

