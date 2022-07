Qualificazioni Parigi 2024 | ciclismo | regolamento | come funziona? Le chances per l’Italia

(Di giovedì 14 luglio 2022) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici die le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la Union Cycliste Internationale (UCI) per quanto riguarda ilsu strada. Saranno due gli eventi alle Olimpiadi transalpine: gara su strada e prova a cronometro individuale; parteciperanno in tutto 180 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà quattro quote assicurate (una per genere), mentre non sono previsti Universality Places. Ogni Nazione potrà schierare al massimo quattro uomini e quattro donne, con il limite fissato a quattro atleti per le gare su strada e a due per le cronometro individuali. Mano le ...

