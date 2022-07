“Qualche chilo in più | ma chi se ne frega” | Tina Rispoli e la prova costume | la foto

Pubblicità

Corriere Roma

Infatti, non è sempre facile perdere queldi troppo accumulato durante l'inverno ed eliminare ...altro consiglio Molti pensano che saltare la colazione , potrebbe aiutare a dimagrire più ...E come ogni prato che si rispetti, c'ètenero animaletto di campagna - o più semplicemente ... randagi della solita coalizione liberale un tanto al, l'invito è sempre rinnovato, ma con ... Rocca Priora, body shaming contro la sindaca Anna Gentili. «Vai a zappare, così perdi qualche chilo». Lei:... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sabato 16 e domenica 17 luglio la Luna sarà congiunta a Nettuno nel segno dei Pesci: colpi bassi per il Sagittario ...