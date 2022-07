Putin frima per nuova stretta sui “traditori” | raffica di leggi

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dal presidente russo Vladimirsui "", attraverso unadiche preparano l'estate prima dell'11 settembre 2022, giornata nella quale la Federazione Russa andrà al voto per eleggere 15 governatori (14 in elezione diretta) e altri rappresentanti parlamentari. Si tratta del primo scrutinio dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio scorso. In questo contesto, a fronte di un'atmosfera sempre più pesante a Mosca, secondo numerose fonti,stringe la morsa e minaccia con nuove norme ed emendamenti chi intende sfidare lo status quo. In particolare oggi il capo di stato russo ha firmato la responsabilità penale per la partecipazione di un cittadino della Federazione Russa a un conflitto armato o alle ostilità sul ...