Pur di non andare al voto, si fa l’ipotesi di un governo Amato. Meloni: basta giochi di palazzo (Di giovedì 14 luglio 2022) In queste ore si pensa a un governo Amato per portare a termine la legislatura. Una ciambella di salvataggio per aggrapparsi alla quale è tornato in pista Massimo D’Alema, il quale starebbe sondando i partiti su questa ipotesi. Lo ha scritto sui social il grillino Nicola Morra. “D’Alema starebbe sondando Conte e Salvini per capire se si possa fare nascere un esecutivo con Amato Presidente del Consiglio che ci porti alle elezioni a scadenza naturale della legislatura. D’Alema…Amato…Zombies si diceva? E qualcuno ha resuscitato questi testimoni del ‘900!”. Il senatore grillino dimentica di dire che a tale “capolavoro” di restaurazione hanno contribuito in modo determinante anche i 5Stelle che hanno inventato la “mezza sfiducia” o meglio la fiducia “ma non su tutto”. Nel governo sì, ma con un piede dentro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) In queste ore si pensa a unper portare a termine la legislatura. Una ciambella di salvataggio per aggrapparsi alla quale è tornato in pista Massimo D’Alema, il quale starebbe sondando i partiti su questa ipotesi. Lo ha scritto sui social il grillino Nicola Morra. “D’Alema starebbe sondando Conte e Salvini per capire se si possa fare nascere un esecutivo conPresidente del Consiglio che ci porti alle elezioni a scadenza naturale della legislatura. D’Alema……Zombies si diceva? E qualcuno ha resuscitato questi testimoni del ‘900!”. Il senatore grillino dimentica di dire che a tale “capolavoro” di restaurazione hanno contribuito in modo determinante anche i 5Stelle che hanno inventato la “mezza sfiducia” o meglio la fiducia “ma non su tutto”. Nelsì, ma con un piede dentro ...

Pubblicità

borghi_claudio : Le notizie di Repubblica pur di non parlare dell'affossamento del possibile futuro green pass votato nella notte in… - La7tv : #lariachetira @PeterGomezblog vs @AnnalisaChirico: 'I 5 Stelle sono stati trattati a pesci in faccia, li avessero t… - PaoloCond : È incredibile fino a dove è disposto ad arrivare Nadal pur di non dare ragione a chi l’aveva sgamato - natoagile : RT @gadlernertweet: Equità fiscale, pensioni, ammortizzatori sociali, sgravi sulle buste paga, limiti ai contratti a termine, salario minim… - BertaIsla : RT @gadlernertweet: Equità fiscale, pensioni, ammortizzatori sociali, sgravi sulle buste paga, limiti ai contratti a termine, salario minim… -