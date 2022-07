Puglia, il parco eolico offshore (a 12 miglia dalla costa) e le proteste. Legambiente: “Basta dire no. Meglio fonti più inquinanti?” (Di giovedì 14 luglio 2022) “O puntiamo sulle rinnovabili e, quindi, anche sull’eolico offshore, oppure scegliamo di restare con la centrale termoelettrica a carbone di Cerano, a Brindisi e l’Ilva di Taranto”. Con queste parole Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia, commenta le preoccupazioni di cittadini e comitati locali di fronte alla richiesta di concessione demaniale di trent’anni per un parco eolico offshore al largo delle coste pugliesi. Una preoccupazione che corre sui social. Per 60 aerogeneratori galleggianti per una potenza complessiva di circa 600 megawatt “da realizzarsi oltre le 12 miglia nautiche dalla costa”, al largo delle coste di Bari e Brindisi. L’istanza è stata presentata a febbraio 2022 dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “O puntiamo sulle rinnovabili e, quindi, anche sull’, oppure scegliamo di restare con la centrale termoelettrica a carbone di Cerano, a Brindisi e l’Ilva di Taranto”. Con queste parole Ruggero Ronzulli, presidente di, commenta le preoccupazioni di cittadini e comitati locali di fronte alla richiesta di concessione demaniale di trent’anni per unal largo delle coste pugliesi. Una preoccupazione che corre sui social. Per 60 aerogeneratori galleggianti per una potenza complessiva di circa 600 megawatt “da realizzarsi oltre le 12nautiche”, al largo delle coste di Bari e Brindisi. L’istanza è stata presentata a febbraio 2022...

Pubblicità

ilfoglio_it : Draghi vuole revocare la decisione del Tar che blocca i lavori del nodo ferroviario di Bari, opera prevista nel Pnr… - lupazzottu : RT @fattoquotidiano: Puglia, il parco eolico offshore (a 12 miglia dalla costa) e le proteste. Legambiente: “Basta dire no. Meglio fonti pi… - CiccioniSe : RT @fattoquotidiano: Puglia, il parco eolico offshore (a 12 miglia dalla costa) e le proteste. Legambiente: “Basta dire no. Meglio fonti pi… - fattoquotidiano : Puglia, il parco eolico offshore (a 12 miglia dalla costa) e le proteste. Legambiente: “Basta dire no. Meglio fonti… - _Melamore_ : RT @JamesLucasIT: ??: Fabrizio Raimondo Baia delle Zagare, nota anche come Baia dei Mergoli, è una meravigliosa insenatura che si trova all… -