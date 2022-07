Provincia, nuovo ricorso di D’Agostino. Buonopane: “E’ uno stillicidio” (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continua il braccio di ferro per la Provincia di Avellino. Dopo la doppia sconfitta arrivata tra dicembre e giugno, la fascia tricolore di Montefalcione Angelo Antonio D’Agostino ha presentato un nuovo ricorso contro la vittoria di Rizieri Buonopane. L’udienza al Tar è fissata per il prossimo 28 settembre. L’inquilino di Palazzo Caracciolo è indignato ma stavolta assicura l’attività dell’ente non sarà paralizzata. “Voglio denunciare pubblicamente sei mesi di continuo stillicidio e delegittimazione – spiega Buonopane in conferenza stampa – Non solo nei miei confronti ma dell’Ente che rappresento, degli amministratori e delle persone che vivono il nostro territorio e che si aspettano atti concreti a favore delle comunità. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continua il braccio di ferro per ladi Avellino. Dopo la doppia sconfitta arrivata tra dicembre e giugno, la fascia tricolore di Montefalcione Angelo Antonioha presentato uncontro la vittoria di Rizieri. L’udienza al Tar è fissata per il prossimo 28 settembre. L’inquilino di Palazzo Caracciolo è indignato ma stavolta assicura l’attività dell’ente non sarà paralizzata. “Voglio denunciare pubblicamente sei mesi di continuoe delegittimazione – spiegain conferenza stampa – Non solo nei miei confronti ma dell’Ente che rappresento, degli amministratori e delle persone che vivono il nostro territorio e che si aspettano atti concreti a favore delle comunità. ...

