Provincia di Caserta, al via il piano per migliorare la sicurezza stradale (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La Provincia di Caserta innalza gli standard di sicurezza sulle strade di propria pertinenza grazie all'impiego, sul territorio, di strumenti tecnologici avanzati di rilevamento delle infrazioni gestiti tramite una piattaforma Cloud, che consentiranno più controllo e maggiore efficacia di intervento nel contrasto alle cause di incidentalità più diffuse, in piena coerenza con gli obiettivi europei di riduzione di morti e feriti sulle strade: -50% entro il 2030. Nel 2020, nonostante l'impatto delle misure pandemiche sulla mobilità, in Terra di Lavoro, si sono registrati 1.012 incidenti, nei quali 44 persone hanno perso la vita e 1.516 hanno riportato lesioni. Alta velocità e sorpassi azzardati (60,9% dei casi) sono state, ancora una volta, tra le principali cause dei sinistri

