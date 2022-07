Province, a Ravenna anche il presidente Strianese (VIDEO) (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti All’Assemblea Nazionale delle Province italiane che si sta tenendo a Ravenna, fra ieri e oggi 13 e 14 luglio c’è anche la Provincia di Salerno. Organizzata dall’UPI (Unione Province d’Italia) presso il Teatro Dante Alighieri si discute sulle visioni e sulle sfide per disegnare l’agenda politica delle comunità provinciali. “Sono infatti i territori, le Province e i Comuni – hanno dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese – i veri protagonisti del cambiamento, e dovranno esser in grado di costruire un nuovo modello di sviluppo, fondato su una crescita economica solida, inclusiva e sostenibile. Oggi siamo qui a Ravenna per discutere del Pnrr e soprattutto della riforma tanto attesa del TUEL, mentre la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti All’Assemblea Nazionale delleitaliane che si sta tenendo a, fra ieri e oggi 13 e 14 luglio c’èla Provincia di Salerno. Organizzata dall’UPI (Unioned’Italia) presso il Teatro Dante Alighieri si discute sulle visioni e sulle sfide per disegnare l’agenda politica delle comunità provinciali. “Sono infatti i territori, lee i Comuni – hanno dichiara ildella Provincia Michele– i veri protagonisti del cambiamento, e dovranno esser in grado di costruire un nuovo modello di sviluppo, fondato su una crescita economica solida, inclusiva e sostenibile. Oggi siamo qui aper discutere del Pnrr e soprattutto della riforma tanto attesa del TUEL, mentre la ...

Pubblicità

provinciaBg : Il presidente #PasqualeGandolfi e la consigliera Romina Russo sono a Ravenna per l'Assemblea delle #Province: il pr… - ProvinceComuni : All'evento Province&Comuni si è parlato anche di ???????????????? ???????????? ????????????????????. In particolare si è parlato della Sta… - savonanews : Anche la Provincia di Savona all'Assemblea Nazionale delle Province Italiane a Ravenna - LucianoQuaranta : RT @mims_gov: Il Ministro #Giovannini intervenendo all’Assemblea @ProvinceItalia a #Ravenna: 'Le #Province hanno un ruolo insostituibile ne… - AgenPolitica : GERARDO PALLADINO: “A RAVENNA CON L’UPI PER SCRIVERE IL FUTURO DELLE PROVINCE” -