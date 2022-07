“Pronta l’offerta”: PSG, Al Khelaifi vuole prendersi tutto (Di giovedì 14 luglio 2022) Al Khelaifi pensa in grande e, oltre l’investimento effettuato con il PSG, ora ha preparato un’offerta per un altro club: ecco di chi si tratta. Il PSG pensa in grande per la prossima stagione che lo attende con i numerosi impegni. L’obiettivo principale resta quello della Champions League, specialmente dopo l’ultima amara delusione raccolta in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 luglio 2022) Alpensa in grande e, oltre l’investimento effettuato con il PSG, ora ha preparato un’offerta per un altro club: ecco di chi si tratta. Il PSG pensa in grande per la prossima stagione che lo attende con i numerosi impegni. L’obiettivo principale resta quello della Champions League, specialmente dopo l’ultima amara delusione raccolta in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : ?? #AlKhelaifi non vuole fermarsi al #PSG: pronta l'offerta per acquistare anche l'#Espanyol ?? - Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: La Qatar Sports Investment, proprietaria del PSG, mette nel mirino anche l’Espanyol: offerta per acquistare il club spag… - CalcioFinanza : La Qatar Sports Investment, proprietaria del PSG, mette nel mirino anche l’Espanyol: offerta per acquistare il club… - sportli26181512 : #Governance #Notizie I patron del PSG puntano l’Espanyol: pronta un’offerta: La Qatar Sports Investments, la societ… - CambiTardivi : @orlygalli Già pronta l'offerta di ADL al Lipsia -

Piemonte, Il Diamante tour operator riparte e festeggia 40 anni Il forte legame con l'Africa e' stato al centro delle ...'Il successo ottenuto e la forza del nostro brand non risiedono nell'offerta ...e che in questi anni ha camminato insieme a noi per essere pronta ... Il Sindaco, Michele Guerra, ha nominato la nuova Giunta Comunale "È una Giunta pronta a dare un governo sicuro alla città e ad ...in un momento storico complesso come questo a garantire a Parma l'...è iscritto all'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta ... Corriere dello Sport Il forte legame con'Africa e' stato al centro delle ...'Il successo ottenuto e la forza del nostro brand non risiedono nell'...e che in questi anni ha camminato insieme a noi per essere..."È una Giuntaa dare un governo sicuro alla città e ad ...in un momento storico complesso come questo a garantire a Parma'...è iscritto all'albo dei consulenti finanziari abilitati all'... "Il Psg vuole tenersi Messi: pronta l'offerta di rinnovo fino al 2024"