“Programma cancellato”. Terremoto in tv, pubblico senza parole per la decisione improvvisa (Di giovedì 14 luglio 2022) Italia’s Got Talent cancellato, questa la notizia che ha colto tutti di sorpresa. Un vero e proprio choc per il pubblico, che si era ormai abituato da tanti anni a questo appuntamento televisivo. E il sito DavideMaggio ha spiegato la possibile ragione di questa drastica decisione, che ha lasciato moltissimi italiani senza parole. Non sembrano poter esserci assolutamente ipotesi di dietrofront, visto che la scelta è stata presa ufficialmente da Sky, che ha comunicato tutto nelle scorse ore. Italia’s Got Talent cancellato da Sky. E pochi mesi fa Italia’s Got Talent aveva dovuto fare i conti anche con un lutto per la morte di Mr Anthony, Antonio Valenti, che era definito la calcolatrice umana di ‘Italia’s Got Talent’. Nel 2010 aveva preso parte alla trasmissione ed era riuscito a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Italia’s Got Talent, questa la notizia che ha colto tutti di sorpresa. Un vero e proprio choc per il, che si era ormai abituato da tanti anni a questo appuntamento televisivo. E il sito DavideMaggio ha spiegato la possibile ragione di questa drastica, che ha lasciato moltissimi italiani. Non sembrano poter esserci assolutamente ipotesi di dietrofront, visto che la scelta è stata presa ufficialmente da Sky, che ha comunicato tutto nelle scorse ore. Italia’s Got Talentda Sky. E pochi mesi fa Italia’s Got Talent aveva dovuto fare i conti anche con un lutto per la morte di Mr Anthony, Antonio Valenti, che era definito la calcolatrice umana di ‘Italia’s Got Talent’. Nel 2010 aveva preso parte alla trasmissione ed era riuscito a ...

