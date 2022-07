“Presa della Battigia”: un’iniziativa nazionale che si è svolta anche a Pozzuoli (Di giovedì 14 luglio 2022) La data del 14 luglio (simbolica per la Presa della Bastiglia) è stata scelta dal “Movimento Mare Libero” per un’iniziativa simbolica che si è trasformata in “Presa della Battigia” in vari lidi d’Italia, tra cui Pozzuoli. Dopo un concentramento presso il complesso ex Monachelle di Arco Felice, una folta delegazione di cittadini si è recata Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 14 luglio 2022) La data del 14 luglio (simbolica per laBastiglia) è stata scelta dal “Movimento Mare Libero” persimbolica che si è trasformata in “” in vari lidi d’Italia, tra cui. Dopo un concentramento presso il complesso ex Monachelle di Arco Felice, una folta delegazione di cittadini si è recata Il Blog di Giò.

Pubblicità

ItalianAirForce : #14Luglio, l’#AeronauticaMilitare ha partecipato a #Parigi alla Festa nazionale francese per l’anniversario della p… - _Techetechete : Oggi è la presa della Bastiglia, il giorno giusto per un viaggio tra le più belle canzoni d'Oltralpe. 'Francia mon… - AlexBazzaro : Attendiamo con ansia la dura condanna di esponenti politici della sinistra italiana per il tweet di body shaming fa… - ChiaraPecorino : RT @Dio: Nel Movimento 5 Stelle si sono sempre ispirati alla rivoluzione francese, il Direttorio, Rousseau, eccetera, ma stavolta si sono s… - QuitadamoMarta : RT @MaxxGhe: 14/07/1789. Durante i tumulti della presa della Bastiglia, Lady Oscar muore per una pallottola vagante, esattamente il giorno… -