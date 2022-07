Premier League, il calciatore accusato di stupro finisce in carcere! (Di giovedì 14 luglio 2022) Lunedì è stato l’ultimo giorno in cui ha potuto circolare da cittadino libero sul suolo inglese. Sì, perché è finalmente finito in manette un calciatore di Premier League. Il calciatore di Premier League, il cui nome non è stato rivelato, è stato arrestato lo scorso 4 luglio a Londra con l‘accusa di stupro. Successivamente però nella giornata di martedì è stato rilasciato dietro pagamento della cauzione. Come riporta Scotland Yard, I fatti risalgono all’agosto 2021 e il reato sarebbe avvenuto fuori dal territorio inglese. Premier Giocatore Arresto Il club in questione, anch’esso non specificato, è a conoscenza dell’accaduto e la BBC fa sapere che continuerà regolarmente a giocare, in attesa dell’esito delle indagini della polizia. Non ci ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Lunedì è stato l’ultimo giorno in cui ha potuto circolare da cittadino libero sul suolo inglese. Sì, perché è finalmente finito in manette undi. Ildi, il cui nome non è stato rivelato, è stato arrestato lo scorso 4 luglio a Londra con l‘accusa di. Successivamente però nella giornata di martedì è stato rilasciato dietro pagamento della cauzione. Come riporta Scotland Yard, I fatti risalgono all’agosto 2021 e il reato sarebbe avvenuto fuori dal territorio inglese.Giocatore Arresto Il club in questione, anch’esso non specificato, è a conoscenza dell’accaduto e la BBC fa sapere che continuerà regolarmente a giocare, in attesa dell’esito delle indagini della polizia. Non ci ...

