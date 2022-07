Pubblicità

venti4ore : Prato, rinasce Villa del Palco. Il nuovo progetto per valorizzare la biodiversità - Nazione_Prato : Il giardino rinasce dopo i vandali -

LA NAZIONE

Ricostruttori e gruppo di lavoro per il nuovo parco di villa del Palcoil Parco storico di Villa del Palco a. Il polmone verde si vestirà di una nuova anima grazie al progetto Laudato sì. Il progetto, finanziato con 2 milioni di euro grazie al Pnrr sarà un ...... Publiacqua ha già deciso infatti di sostenere la valorizzazione dell'acquedotto fiorentino di fine '800 ed il restauro di tre fontane del centro storico di. Il mondo della cultura è stato ... Prato, rinasce Villa del Palco. Il nuovo progetto per valorizzare la biodiversità Prato, 14 luglio 2022 - Rinasce il Parco storico di Villa del Palco a Prato. Il polmone verde si vestirà di una nuova anima grazie al progetto Laudato sì. Il progetto, finanziato con 2 milioni di euro ...Siglato un patto tra il Comune e il centro estivo per salvaguardare l’area verde di via Redi. Con l’aiuto dei bambini ...