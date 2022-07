Pubblicità

_Carabinieri_ : Ciampino (RM): estradato dal Brasile Rocco Morabito, considerato uno dei massimi broker del narcotraffico internazi… - persempre_news : #14luglio #camorra #pianura #polizia #Blitz Blitz anticamorra della polizia a Napoli Est. All'alba scattata operaz… - anteprima24 : ** Polizia, operazione #Antidroga nel quartiere #Pianura: due arresti ** - ANSACampania : Droga: Polizia, operazione nel quartiere Pianura di Napoli - zazoomblog : Brindisi e provincia: operazione antidroga arresti e perquisizioni Polizia - #Brindisi #provincia: #operazione -

Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato nel quartiere napoletano di Pianura in esecuzione di due ordinanze di ...Dalle prime ore del mattino è in corso una "vasta operazione" della Polizia di Stato nel quartiere napoletano di Pianura in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare. (ANSA) ...