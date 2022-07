Polemiche sul Comune che cerca bibliotecario ma a titolo gratuito: è ‘volontariato culturale’ (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Comune di Telese Terme per la sua biblioteca, in attesa dei finanziamenti della Regione Campania e dei fondi del Pnrr, ha emanato un bando per reclutare un direttore della struttura a ‘titolo gratuito‘. Una decisione che ha scatenato Polemiche, soprattutto sui social. E che il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, definisce “sconcertante e grottesca”. Dal Comune del Sannio replicano che la loro non è una offerta di lavoro ma una proposta di ‘volontariato culturale‘ e parlano di “Polemiche pretestuose”. Le critiche più feroci arrivano da sinistra. “E’ mai possibile che un’istituzione pubblica legalizzi lo sfruttamento chiamandolo lavoro gratuito?”, attacca Fratoianni. “Mi auguro che l’amministrazione comunale della città campana ritiri ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) Ildi Telese Terme per la sua biblioteca, in attesa dei finanziamenti della Regione Campania e dei fondi del Pnrr, ha emanato un bando per reclutare un direttore della struttura a ‘‘. Una decisione che ha scatenato, soprattutto sui social. E che il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, definisce “sconcertante e grottesca”. Daldel Sannio replicano che la loro non è una offerta di lavoro ma una proposta diculturale‘ e parlano di “pretestuose”. Le critiche più feroci arrivano da sinistra. “E’ mai possibile che un’istituzione pubblica legalizzi lo sfruttamento chiamandolo lavoro?”, attacca Fratoianni. “Mi auguro che l’amministrazione comunale della città campana ritiri ...

