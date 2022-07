Pippo Inzaghi è atterrato a Reggio Calabria: splendida accoglienza per il nuovo allenatore della Reggina | FOTO (Di giovedì 14 luglio 2022) Pippo Inzaghi è arrivato a Reggio Calabria. Il nuovo allenatore della Reggina è atterrato oggi all’aeroporto Tito Minniti della città calabrese, mandando in estasi tutti i cittadini. In tantissimi, infatti, si sono fatti trovare all’aeroporto per accogliere il neo allenatore amaranto. Inzaghi è arrivato con un volo proveniente da Milano-Linate e con lui era presente anche il patron Saladini. Dopo aver assistito ai cori dei tifosi, che hanno osannato Inzaghi, i due si sono spostati al centro Sportivo Sant’Agata. L'articolo Pippo Inzaghi è atterrato a Reggio Calabria: ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 luglio 2022)è arrivato a. Iloggi all’aeroporto Tito Minniticittà calabrese, mandando in estasi tutti i cittadini. In tantissimi, infatti, si sono fatti trovare all’aeroporto per accogliere il neoamaranto.è arrivato con un volo proveniente da Milano-Linate e con lui era presente anche il patron Saladini. Dopo aver assistito ai cori dei tifosi, che hanno osannato, i due si sono spostati al centro Sportivo Sant’Agata. L'articolo: ...

AlfredoPedulla : Pippo #Inzaghi nuovo allenatore della #Reggina ? ? ? - jjasu9 : Pippo Inzaghi in aeroporto #Pippoinzaghi - EnzoFo87 : Pippo mio la Calabria ti ama!!! #Inzaghi - ilregginoit : Reggina, Pippo Inzaghi è in città: inizia l’era dell’ex campione del mondo · Il Reggino - ZusBore : @MarkoSilov @opacak1950 Pippo Inzaghi segna per noiiii, aj aj aj ... Pippo legenda -