Pininfarina Battista - Realizzato il primo esemplare di serie | sarà alla Monterey Car Week

(Di giovedì 14 luglio 2022) La Automobili Pinifarina ha appena completato l'assemblaggio deldidellanell'atelier della sede di Cambiano. La hypercar elettricautilizzata nei prossimi giorni a Montecarlo per degli esclusivi test drive epoi protagonista nel corso dellaCar, in programma ad agosto. Le consegne ai clienti che hanno già prenotato la vettura saranno avviate nel corso dell'estate: il prezzo fissato è di 1,98 milioni di euro, tasse escluse. 1.250 ore di lavoro per costruirla. Per la, laha previsto una produzione di 150 esemplari, di cui appena cinque nella variante Anniversario. Per ognuno di questi è stato studiato un completo programma di personalizzazione, ...