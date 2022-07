Piazza Guglielmo II si veste di sport | appuntamento martedì e giovedì con gli istruttori dell’Officina del Fitness

(Di giovedì 14 luglio 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Video-2022-07-14-at-15.15.20.mp4 MONREALE – Se a Palermo le ville comunali durante il periodo della pandemia si sono trasformate in palestre all’aperto, a Monreale ancheII si apre agliivi. Da un’idea del sindaco Alberto Arcidiacono e del consulente alloSalvatore Giangreco, in collaborazione con l’Officina del, coordinata dal Tecnicoivo Alessandro Balsano, è nata l’iniziativa di sperimentare un percorso di promozione delloin grado di coinvolgere tutte le fasce di età. Il 30 giugno lasi è trasformata in una palestra dove chiunque ha avuto la possibilità di allenarsi con le attrezzature montate dall’Officina del ...

MONREALE, 14 luglio – Un modo per invitare tutti ad una sana pratica dello sport che, oltre al benessere fisico, comporta pure importanti momenti di socializzazione. È quello che propone "L'Officina d ...