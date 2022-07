Perché Matilda De Angelis ha rimosso il post di Instagram sull’ansia (Di giovedì 14 luglio 2022) Ieri vi abbiamo raccontato di un post in cui la giovane attrice Matilda De Angelis raccontava di soffrire di ansia da tre anni; lo abbiamo fatto Perché, trattandosi di un personaggio pubblico, abbiamo pensato che le sue parole volessero servire a sensibilizzare sull’argomento e a far sentire chi soffre della stessa problematica meno solo, esattamente come Aurora Ramazzotti ha fatto rispetto alla sua pelle imperfetta o Paola Turani sul discorso della stanchezza dovuta alla maternità (per cui ha ricevuto decine di critiche ingiustificate). Vi raccomandiamo... Le mamme e il diritto di essere stanche: su Paola Turani e il video di Carolina Capria L'influencer bergamasca ha pubblicato una serie di storie, nelle quali ha raccontato le difficoltà di ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 14 luglio 2022) Ieri vi abbiamo raccontato di unin cui la giovane attriceDeraccontava di soffrire di ansia da tre anni; lo abbiamo fatto, trattandosi di un personaggio pubblico, abbiamo pensato che le sue parole volessero servire a sensibilizzare sull’argomento e a far sentire chi soffre della stessa problematica meno solo, esattamente come Aurora Ramazzotti ha fatto rispetto alla sua pelle imperfetta o Paola Turani sul discorso della stanchezza dovuta alla maternità (per cui ha ricevuto decine di critiche ingiustificate). Vi raccomandiamo... Le mamme e il diritto di essere stanche: su Paola Turani e il video di Carolina Capria L'influencer bergamasca ha pubblicato una serie di storie, nelle quali ha raccontato le difficoltà di ...

