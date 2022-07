Per Meloni bisogna andare "subito al voto". E avverte il centrodestra (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Elezioni senza se e senza ma per la leader di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni, ora che il premier Mario Draghi, dopo il voto di oggi al Senato, ha annunciato le proprie dimissioni. E un monito, seppure sommesso, agli alleati del centrodestra che sono in maggioranza, affinchè siano coerenti nella linea del sostegno al voto anticipato, qualora la crisi non trovasse sbocco nei prossimi giorni. A più riprese, in giornata, la presidente di FdI ha battuto sul tasto dello stop ai "giochi di Palazzo" e ha intensificato il pressing sul Colle, affinchè dia la parola agli elettori. Prima con un tweet all'inizio della giornata, e poi di persona, intervenendo alla Festa dei Patrioti di Palombara Sabina, Meloni ha ripetuto il concetto: ""Basta temporeggiare - ha scritto su Twitter - la parola torni agli ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Elezioni senza se e senza ma per la leader di Fratelli D'Italia Giorgia, ora che il premier Mario Draghi, dopo ildi oggi al Senato, ha annunciato le proprie dimissioni. E un monito, seppure sommesso, agli alleati delche sono in maggioranza, affinchè siano coerenti nella linea del sostegno alanticipato, qualora la crisi non trovasse sbocco nei prossimi giorni. A più riprese, in giornata, la presidente di FdI ha battuto sul tasto dello stop ai "giochi di Palazzo" e ha intensificato il pressing sul Colle, affinchè dia la parola agli elettori. Prima con un tweet all'inizio della giornata, e poi di persona, intervenendo alla Festa dei Patrioti di Palombara Sabina,ha ripetuto il concetto: ""Basta temporeggiare - ha scritto su Twitter - la parola torni agli ...

