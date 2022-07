Per mamme e figlie vip i costumi più belli sono quelli matchy-matchy (Di giovedì 14 luglio 2022) La stagione delle vacanze è entrata nel vivo e, in riva al mare o a bordo piscina, le vip ne approfittano per sfoggiare curve perfette e nuovi costumi (delle tendenze da tenere d’occhio ne abbiamo parlato QUI). Stavolta però non si mettono in posa da sole: la moda del momento prevede che mamma e figlia abbiano il costume abbinato. E così, con l’outfit balneare matchy-matchy, regalano ai follower scatti social dolcissimi in formato famiglia. costumi coloratissimi per mamma e figlia Federica Nargi con le figlie in GoldenpointColori accesi e fantasie maxi sono perfetti per un’estate allegra e spensierata. I costumi matchy-matchy Calzedonia di Elisabetta Canalis e Skyler ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 14 luglio 2022) La stagione delle vacanze è entrata nel vivo e, in riva al mare o a bordo piscina, le vip ne approfittano per sfoggiare curve perfette e nuovi(delle tendenze da tenere d’occhio ne abbiamo parlato QUI). Stavolta però non si mettono in posa da sole: la moda del momento prevede che mamma e figlia abbiano il costume abbinato. E così, con l’outfit balneare, regalano ai follower scatti social dolcissimi in formato famiglia.coloratissimi per mamma e figlia Federica Nargi con lein GoldenpointColori accesi e fantasie maxiperfetti per un’estate allegra e spensierata. ICalzedonia di Elisabetta Canalis e Skyler ...

SMSNEWSOFFICIAL : Intervista con #BenedettaDePerna autrice del libro “Racconti per mamme insonni”: “La misura della “perfezione” è se… - MascalReturned : @sbonaccini Se metti a rischio un Paese per seguire gli ordini di mamme USA e NATO in mezzo ad un guerra che non ci… - emanuelebellato : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Intervista con Benedetta De Perna, autrice del libro “Racconti per mamme insonni”: “La misura della “perfezione” è sen… - __ANT_Z_ : @Fernandezgiress @Fernandezgiress hai le prove che sia stato causato dal vaccino ? Fammi capire... 5 mamme non va… - HomburgAle : RT @sara_saretta___: #jeru le mamme pancine già pronte con un nuovo hashtag di coppia nel caso,già me le vedo,sono le stesse che ancora ogg… -