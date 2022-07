Per Eugenio Scalfari l'omaggio bipartisan della politica, Berlusconi: "Un grande direttore" (Di giovedì 14 luglio 2022) E' stato testimone dei più grandi cambiamenti del nostro Paese, li ha raccontati ma allo stesso tempo ne è stato anche protagonista. Col suo sguardo e la sua penna ha fatto la storia. Leggi su today (Di giovedì 14 luglio 2022) E' stato testimone dei più grandi cambiamenti del nostro Paese, li ha raccontati ma allo stesso tempo ne è stato anche protagonista. Col suo sguardo e la sua penna ha fatto la storia.

Pubblicità

espressonline : Ciao Eugenio. Grazie per quello che ci hai dato. Proseguiremo nel solco dei tuoi insegnamenti e delle tue idee, t… - EnricoLetta : Eugenio #Scalfari. Ci manca già. Rimarranno sempre con noi le sue idee, la sua passione, il suo amore profondo per l’Italia. - berlusconi : Eugenio Scalfari è stato una figura di riferimento per i miei avversari in politica. Oggi, però, non posso non rico… - attiliotrotta59 : RT @espressonline: Ciao Eugenio. Grazie per quello che ci hai dato. Proseguiremo nel solco dei tuoi insegnamenti e delle tue idee, tenend… - robsili : RT @GiovaValentini: Ciao direttore, ciao Eugenio. E grazie per tutto quello che ci hai insegnato e che ci lasci. Non potremo mai dimenticar… -