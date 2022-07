Peculato | legali Romani | ' agito in buona fede | pronto a restituire soldi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Paolo, indagato pera Monza, "ritiene che se ha sbagliato a interpretare la legge, i regolamenti, le prassi e la consuetudine restituirà immediatamente tutti i fondi in discussione, poiché egli versava nella più totale". Così i difensori, gli avvocati Giammarco Brenelli e Daniele Benedini, intervengono sull'ipotesi di reato a carico del senatore in merito l'utilizzo di fondi residui del vecchio gruppo senatoriale di Forza Italia. Iosservano che "la questione circa la illegittimità dell'utilizzo delle somme è non poco opinabile. Nell'attività di gestione di tali fondi vi erano buoni motivi, con fondamento nel diritto civile e nel diritto parlamentare e in precise sentenze della magistratura su episodi precedenti che giustificavano un ...