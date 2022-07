Pd | Ricci | ' strappo M5S rompe possibilità alleanza | spero in ripensamento' **

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Chi ha aperto la crisi di Governo deve essere consapevole dell'autunno che dovrà affrontare il Paese: l'inflazione che non calerà, un potere d'acquisto delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese sempre più in crisi e le difficoltà nel mettere a terra il PNRR". Così il presidente nazionale di Ali – Autonomie Locali Italiane - e sindaco di Pesaro Matteo, intervenuto all'Assemblea Nazionale delle Province Italiane in corso a Ravenna. "In un contesto come questo una crisi di Governo posta su questioni sociali è folle per il Paese. Il presidente del Consiglio Draghi ha affermato infatti che le priorità sono l'aumento delle buste paga, la riduzione delle tasse sul lavoro e creare un salario minimo in accordo con i sindacati. Quindi perché staccare la spina? È una pazzia per l'Italia, ma lo è anche per lo stesso Giuseppe Conte. Un ex ...