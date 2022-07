Pd: Renzi, 'esca da tunnel, stop subalternità a 'punto riferimento progressisti'' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Il Pd vedendo il comportamento di Conte dice che fa fatica capire le ragioni della crisi. Anche noi. Ma vedendo il comportamento di Conte spero che abbiate capito le ragioni della crisi dello scorso anno". Così Matteo Renzi intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia al dl Aiuti al Senato. "Il Pd può uscire dal tunnel della subalternità rispetto al 'punto fortissimo di riferimento dei progressisti'. Tornate al riformismo che non potrà mai essere populismo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Il Pd vedendo il comportamento di Conte dice che fa fatica capire le ragioni della crisi. Anche noi. Ma vedendo il comportamento di Conte spero che abbiate capito le ragioni della crisi dello scorso anno". Così Matteointervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia al dl Aiuti al Senato. "Il Pd può uscire daldellarispetto al 'fortissimo didei'. Tornate al riformismo che non potrà mai essere populismo".

