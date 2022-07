Pavia | reati tributari | evasione e fatture false | commercialista arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug.(Adnkronos) - Nella mattinata di oggi, la guardia di finanza, su delega della procura di, sta dando esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal gip di, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di unpavese e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre imprenditori, a vario titolo indagati per associazione a delinquere finalizzata alla commissione didi emissione e utilizzo diper operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti Iva inesistenti,comunicazioni sociali, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per oltre 7 milioni di euro. La misura cautelare ...