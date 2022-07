Paura all’Infernetto | l’incendio di una falegnameria minaccia le abitazioni

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ostia – Alle 2 e 20 di stamattina, due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma con l'ausilio di un' autoscala e un'autobotte, sono intervenute in via Bedollo, incrocio con Viale di Castel Porziano, in zona Infernetto a Ostia per l'incendio di una. Le fiamme si sono sviluppate all'esterno dell'attività commerciale a ridosso di alcune; a bruciare materiale legnoso accatastato e un furgone. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Carabinieri, sanitari del 118 e Polizia di Roma Capitale sono intervenuti sul posto per quanto di loro competenza.