Passi avanti per Dybala: risolto il nodo diritti d’immagine. Pronta l’offerta definitiva. (Di giovedì 14 luglio 2022) Il sogno di mercato della tifoseria azzurra continua ad essere Paulo Dybala. Dopo l’addio di Koulibaly, un grande colpo come quello di un eventuale acquisto della Joya potrebbe essere davvero utile per ridare un po’ di entusiasmo all’ambiente. In tale ottica, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del Napoli come il club pronto più di tutti a muoversi concretamente per Dybala. A muovere i primi Passi per il colpo sono stati sia l’allenatore Spalletti, con una telefonata al giocatore stesso, sia il ds Giuntoli, interloquendo con l’agente del giocatore Jorge Antun. Foto: Getty Images- Paulo Dybala Napoli, il colloquio Giuntoli-Antun spiana la strada per Dybala Il colloquio fra Giuntoli e Antun è stato relativo a quello che al momento sembrava l’ostacolo principale alla ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Il sogno di mercato della tifoseria azzurra continua ad essere Paulo. Dopo l’addio di Koulibaly, un grande colpo come quello di un eventuale acquisto della Joya potrebbe essere davvero utile per ridare un po’ di entusiasmo all’ambiente. In tale ottica, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del Napoli come il club pronto più di tutti a muoversi concretamente per. A muovere i primiper il colpo sono stati sia l’allenatore Spalletti, con una telefonata al giocatore stesso, sia il ds Giuntoli, interloquendo con l’agente del giocatore Jorge Antun. Foto: Getty Images- PauloNapoli, il colloquio Giuntoli-Antun spiana la strada perIl colloquio fra Giuntoli e Antun è stato relativo a quello che al momento sembrava l’ostacolo principale alla ...

