Parità di genere, ecco come verrà raggiunta dalle aziende (Di giovedì 14 luglio 2022) Proprio per evitare che le donne, in quanto tali, possano essere svantaggiate nella loro carriera, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del ministero delle Pari opportunità 1, che ha ... Leggi su laleggepertutti (Di giovedì 14 luglio 2022) Proprio per evitare che le donne, in quanto tali, possano essere svantaggiate nella loro carriera, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del ministero delle Pari opportunità 1, che ha ...

Parità di genere, ecco come verrà raggiunta dalle aziende Sembra incredibile, eppure nel 2022 è ancora necessario stabilire delle linee guida che le aziende devono rispettare per raggiungere l'obiettivo minimo della parità di genere che la legge si ostina a imporre. Eppure, inutile dirlo, sono ancora tante le imprese che faticano a concedere a donne e uomini le stesse possibilità di carriera, stipendi equi a ...