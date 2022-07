Paolo Romani indagato per peculato: avrebbe sottratto a Forza Italia 350mila euro di fondi pubblici (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ex senatore di Forza Italia, ora in “Italia al Centro”, Paolo Romani, è indagato per peculato dalla Procura di Monza: avrebbe sottratto in totale 350 mila euro dai conti del suo precedente partito sfruttando una collaborazione con Domenico Pedico, imprenditore anche lui finito nel registro degli indagati. Romani si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte agli inquirenti, ma in alcune dichiarazioni spontanee si è riservato di produrre ulteriore documentazioni per dimostrare la sua innocenza. A far partire le indagini in condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano sono state alcune segnalazioni per operazioni sospette sui conti di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ex senatore di, ora in “al Centro”,, èperdalla Procura di Monza:in totale 350 miladai conti del suo precedente partito sfruttando una collaborazione con Domenico Pedico, imprenditore anche lui finito nel registro degli indagati.si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte agli inquirenti, ma in alcune dichiarazioni spontanee si è riservato di produrre ulteriore documentazioni per dimostrare la sua innocenza. A far partire le indagini in condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano sono state alcune segnalazioni per operazioni sospette sui conti di ...

