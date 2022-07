Paolo Romani indagato a Monza: avrebbe sottratto 350 mila euro dai conti di Forza Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) L’accusa è di peculato. Il senatore di «Cambiamo!» avrebbe svolto operazioni illecite ai danni del suo ex partito, in collaborazione con l’imprenditore Domenico Pedico, anche lui indagato Leggi su corriere (Di giovedì 14 luglio 2022) L’accusa è di peculato. Il senatore di «Cambiamo!»svolto operazioni illecite ai danni del suo ex partito, in collaborazione con l’imprenditore Domenico Pedico, anche lui

