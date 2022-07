Palmeiras vs Sao Paulo | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 luglio 2022) Un altro capitolo dell’accesa rivalità tra San Paolo esarà al centro dell’attenzione questa settimana nel secondo turno della Copa do Brasil, venerdi 15 luglio all’Allianz Parque. L’andata di questo duello è stata vinta dal Tricolor Paulista per 1-0, pochi giorni dopo che la Palestra li aveva battuti in casa per 2-1 nella Serie A Brasileiro. Il calcio di inizio dvs Saoè previsto alle 1 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs Sao: a che punto sono le due squadre?In questa seconda tappa fondamentale, ilsi trova in un territorio un po’ estraneo, dovendo rimontare per passare alla fase successiva di questa competizione. È la prima volta che ilsi trova in ...