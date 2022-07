Palestre comunali a disposizione di enti e associazione sportive | avviso per l’anno scolastico 2022-2023

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il Comune di Monreale, allo scopo di favorire la crescita sociale, lo sviluppo fisico dei cittadini e di incrementare l’utilizzo delle strutture pubbliche, mette a, per lo svolgimento di attività fisico-, leannesse agli Istituti Scolastici di Monreale “Francesca Morvillo – “Veneziano – Novelli” – “Guglielmo II (frazione di Aquino)” – “Margherita di Navarra” (frazione di Pioppo), in orario extra. Glie le Associazioniaffiliati a Federazioni o a Societàriconosciute dal Coni che intendono ottenere l’uso di una palestra scolastica, dovranno presentare apposita domanda scritta, in carta libera, conforme all’Allegato “A” del vigente Regolamento, indirizzata ...

Pubblicità

Approvato dalla Giunta un consistente pacchetto di interventi sugli impianti sportivi, inserito all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per l'anno 2022. Via ...alcunee ...Finora siamo intervenuti con fondi, ma per affrontare i lavori interni, molto costosi, ... sarà la societàEasyFit . "Siamo molto soddisfatti di questo primo risultato - dice il ...Approvato dalla Giunta un consistente pacchetto di interventi sugli impianti sportivi comunali, inserito all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per l’anno 2022. Via libera a intervent ...MONREALE, 14 luglio – Il Comune di Monreale mette a disposizione gli impianti sportivi degli istituti scolastici del territorio per “favorire la crescita sociale, lo sviluppo fisico dei cittadini e di ...