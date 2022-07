Palestre comunali a disposizione di enti e associazione sportive, avviso per l’anno scolastico 2022-2023 (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Comune di Monreale, allo scopo di favorire la crescita sociale, lo sviluppo fisico dei cittadini e di incrementare l’utilizzo delle strutture pubbliche sportive, mette a disposizione, per lo svolgimento di attività fisico-sportive, le Palestre comunali annesse agli Istituti Scolastici di Monreale “Francesca Morvillo – “Veneziano – Novelli” – “Guglielmo II (frazione di Aquino)” – “Margherita di Navarra” (frazione di Pioppo), in orario extrascolastico. Gli enti e le Associazioni sportive affiliati a Federazioni o a Società sportive riconosciute dal Coni che intendono ottenere l’uso di una palestra scolastica, dovranno presentare apposita domanda scritta, in carta libera, conforme all’Allegato “A” del vigente Regolamento, indirizzata ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Comune di Monreale, allo scopo di favorire la crescita sociale, lo sviluppo fisico dei cittadini e di incrementare l’utilizzo delle strutture pubbliche, mette a, per lo svolgimento di attività fisico-, leannesse agli Istituti Scolastici di Monreale “Francesca Morvillo – “Veneziano – Novelli” – “Guglielmo II (frazione di Aquino)” – “Margherita di Navarra” (frazione di Pioppo), in orario extra. Glie le Associazioniaffiliati a Federazioni o a Societàriconosciute dal Coni che intendono ottenere l’uso di una palestra scolastica, dovranno presentare apposita domanda scritta, in carta libera, conforme all’Allegato “A” del vigente Regolamento, indirizzata ...

Pubblicità

RedazioneAdp : Belluno, domande entro fine luglio per usare le palestre comunali - GoleadaPratese : Palestre comunali: ecco il bando per l'assegnazione degli spazi + Info e come fare domanda +… - Onda_Tv : L’Aquila: entro il 15 agosto le domande per la concessione delle palestre comunali per le attività delle società sp… - ekuonews : Sport, le scadenze per concessione palestre comunali a L'Aquila - radiolaquila1 : Comune L’Aquila: Sport, entro 15 agosto domande concessione palestre comunali per attività società sportive diletta… -