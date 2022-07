Palermo, accordo con la Juventus per Brunori: l’attaccante arriva a titolo definitivo (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Matteo Brunori è un nuovo giocatore del Palermo. l’attaccante torna in rosanero, dopo il prestito dell’ultima stagione, ma questa volta lo fa a titolo definitivo. I siciliani hanno infatti trovato un accordo con la Juventus per una cifra (da confermare) che si aggira sui 3 milioni di euro. Il calciatore firmerà un contratto fino al 2026. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Matteoè un nuovo giocatore deltorna in rosanero, dopo il prestito dell’ultima stagione, ma questa volta lo fa a. I siciliani hanno infatti trovato uncon laper una cifra (da confermare) che si aggira sui 3 milioni di euro. Il calciatore firmerà un contratto fino al 2026. SportFace.

