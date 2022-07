Pagelle Italia-Islanda 1-1 | voti e tabellino Europei femminili 2022

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ledi, con ie ildella sfida degli. Procede a rilento il percorso dell’, che nel suo secondo match degliottiene soltanto un pareggio contro l’, tornando a casa con un punto. Buona la prestazione per la formazione del ct Bertolini, che finisce subito sotto, provando poi a risalire ma segnando solo un gol, e rimanendo bloccata poi al palo. Il risultato finale è 1-1. RISULTATI e CLASSIFICHE LA CRONACA DEL MATCH(4-3-3): Giuliani 6; Di Guglielmo 7, Gama 7 (58? Bartoli 6.5), Linari 7, Boattin 7; Bergamaschi 7.5, Simonetti 7.5, Rosucci 7, Caruso 6.5 ...

GoalItalia : MATCH REPORT - #ItaliaIslanda 1-1: Bergamaschi riaccende la speranza, Azzurre ancora vive ???? [@antorreasy] - infoitsport : Volley femminile, Italia-Cina 3-1: le pagelle delle azzurre. Squadra Egonu-dipendente, brilla De Gennaro - tonicasubtonica : RT @LFootball_: ?? Tornano le pagelle più irriverenti del calcio femminile #Azzurre #Ita #weuro2022 ?? @BeghiniGiulia - LFootball_ : ?? Tornano le pagelle più irriverenti del calcio femminile #Azzurre #Ita #weuro2022 ?? @BeghiniGiulia - Checco8119 : RT @Gazzetta_it: Italia-Germania 3-1, le pagelle della finale: Bergomi rivelazione da 8, come Conti. E Pablito... #Mundial82 -

Anna Danesi, 7 : la solida garanzia a muro (3 le 'stampate' nei confronti delle cinesi), non brilla in attacco con il 40% di efficienza. E' salita di colpi nell'arco della partita, dando il meglio nel ...

PAGELLE ITALIA-CINA 3-1 Paola Egonu, 8,5: è la stella cometa della Nazionale. Da una sua devastante serie al servizio, l'Italia riesce a colmare un gap di ben 6 punti nel corso del primo set. Mette a ...