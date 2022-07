“Ora fa l’elettricista” Cambio vita ‘choc’ dopo il GF Vip | per il concorrente addio mondo dei famosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 luglio 2022) Nicola Pisu, nuovo lavoroil GF Vip. Conclusa l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini molti vipponi hanno trovato posto in programmi e altri progetti tv. Tanti, ma non tutti. Tra i protagonisti dell’ultima edizione c’è stato anche il figlio di Patrizia Mirigliani e Antonello Pisu, patron del concorso di Miss Italia. Pochi giorni fa Nicola aveva manifestato tutto il suo dispiacere in occasione del compleanno di Soleil Sorge. Nicola Pisu non è stato into e non l’ha presa bene: “Ci sono rimasto malissimo. Sono veramente triste di questa cosa”. Il 32enne ha poi aggiunto: “Ho provato a mandarle messaggi, ma lei non mi ha mai risposto. All’interno del GF Vip avevamo un rapporto stupendo. Non capisco”. Infine ha fatto sapere: “Ho scoperto che ha festeggiato in Puglia attraverso i social. Non è stato carino, però le voglio comunque ...