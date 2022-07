Operazione della Finanza di Firenze, misure per 48 persone: c’è anche il Sannio (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica fiorentina sta dando esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP ha disposto la misura cautelare personale nei confronti di 48 soggetti, indagati per associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 mln di euro. Le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze – sono state sviluppate anche attraverso l’analisi dei flussi finanziari, la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico FinanziariaGuardia didi, su richiestaProcuraRepubblica fiorentina sta dando esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP ha disposto la misura cautelare personale nei confronti di 48 soggetti, indagati per associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 mln di euro. Le indagini – coordinate dalla ProcuraRepubblica e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di– sono state sviluppateattraverso l’analisi dei flussi finanziari, la ...

