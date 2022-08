Omicidio Ciatti | mandato di cattura europeo per Rassoul Bissoultanov

(Di giovedì 14 luglio 2022), il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l'di Niccolò, sarebbe irreperibile da una settimana. Ora è ricercato atraverso undiL'articolo proviene da Firenze Post.

Che fine ha fatto Rassoul Bissoultanov , condannato poche settimane fa a 15 anni di reclusione per l'del giovane NiccolòNessuno lo sa, da quando si è dato alla fuga dopo la sentenza. Ma c'è una novità: pochi giorni fa il giovane ceceno ha dato mandato al proprio avvocato di ...Il legale di Bissoultanov a Girona: 'Non c'era l'intento di uccidere, la pena giusta è di 4 anni. L'appello Si celebrerà anche senza ...Nessuno sa dove sia finito il ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15anni per l'omicidio di Niccolò Ciatti, avvenuto nel 2017 a Lloret de Mar. Ma ha dato mandato al suo legale di impugnare la sen ...Il legale di Bissoultanov a Girona: "Non c’era l’intento di uccidere, la pena giusta è di 4 anni. L’appello Si celebrerà anche senza l’imputato" ...