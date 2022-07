Olimpiadi Milano-Cortina tra ritardi e perdite: ora le Regioni implorano il governo, che valuta di “commissariare” il Comitato organizzatore (Di giovedì 14 luglio 2022) Sta per saltare la testa dell’amministratore delegato, Vincenzo Novari. E forse anche l’ultima foglia di fico sul grande bluff dei Giochi dell’autonomia, a costo zero per lo Stato: per risolvere una situazione imbarazzante di ritardi, perdite e immobilismo ormai diventata insostenibile per bocca degli stessi organizzatori, gli enti locali ora vogliono che il governo entri nella Fondazione Milano-Cortina 2026. Che vuol dire prendere in mano la governance, certo. Ma anche metterci i soldi (pubblici), nell’ipotesi non più tanto remota che i conti alla fine della manifestazione non tornino. Come sembra lontano il 2019. A Palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte e il governo gialloverde, il feroce dibattito sulle Olimpiadi sostenute dalla Lega e osteggiate dal Movimento 5 stelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Sta per saltare la testa dell’amministratore delegato, Vincenzo Novari. E forse anche l’ultima foglia di fico sul grande bluff dei Giochi dell’autonomia, a costo zero per lo Stato: per risolvere una situazione imbarazzante die immobilismo ormai diventata insostenibile per bocca degli stessi organizzatori, gli enti locali ora vogliono che ilentri nella Fondazione2026. Che vuol dire prendere in mano la governance, certo. Ma anche metterci i soldi (pubblici), nell’ipotesi non più tanto remota che i conti alla fine della manifestazione non tornino. Come sembra lontano il 2019. A Palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte e ilgialloverde, il feroce dibattito sullesostenute dalla Lega e osteggiate dal Movimento 5 stelle ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Lombardia e Veneto non sanno organizzare le Olimpiadi Milano-Cortina e battono cassa da Draghi per farci pagare i l… - fattoquotidiano : Olimpiadi Milano-Cortina tra ritardi e perdite: ora le Regioni implorano il governo, che valuta di “commissariare”… - MassyBar1970 : RT @fattoquotidiano: Lombardia e Veneto non sanno organizzare le Olimpiadi Milano-Cortina e battono cassa da Draghi per farci pagare i loro… - manuelcristaldi : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi Milano-Cortina tra ritardi e perdite: ora le Regioni implorano il governo, che valuta di “commissariare” il… - CarlaG13528731 : RT @fattoquotidiano: Lombardia e Veneto non sanno organizzare le Olimpiadi Milano-Cortina e battono cassa da Draghi per farci pagare i loro… -