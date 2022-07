Ohio | fermato l’uomo che avrebbe stuprato la bimba di 10 anni costretta a abortire in Indiana

(Di giovedì 14 luglio 2022) Un uomo dell’è stato accusato di aver violentato una bambina di 10che poi è stataa recarsi nel vicinoper. Il caso ha spinto il presidente Joe Biden ad una dura critica ne confronti della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale. Gerson Fuentes, 27, arrestato martedì, è comparso mercoledì davanti al tribunale municipale della contea di Franklin per l’udienza preliminare. Un ispettore di polizia ha dichiarato, durante il processo, cheha confessato di aver violentato laalmeno due volte. Vietatodopo la sesta settimana di gravidanza Gerson Fuentes, 27, è accusato di aver ...

Anche inl'interruzione di gravidanza è stata messa fuorilegge, e a farne le spese è stata la bambina di 10 anni rimasta incinta dopo uno stupro. Una manifestazione per il diritto all'aborto Una ...Come ad esempio, il procuratore generale dell', il conservatore Dave Yost. La notizia, però, ... Preso lo stupratore: è un 27enne Intanto, la polizia hail sospetto stupratore della bambina ...È stato individuato dalla polizia il responsabile dello stupro ai danni di una bambina di 10 anni, poi rimasta incinta. Si tratta di un uomo di 27 anni ...Gerson Fuentes, 27 anni, arrestato martedì, è comparso mercoledì davanti al tribunale municipale della contea di Franklin per l’udienza preliminare. Un uomo dell’Ohio è stato accusato di aver violenta ...