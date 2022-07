Oggi si terrà la “Festa dei Patrioti” a Palombara Sabina: alle 18 interviene Giorgia Meloni (Di giovedì 14 luglio 2022) Si terrà Oggi, a Palombara Sabina, la “Festa dei Patrioti – Il giorno che verrà”, il tradizionale appuntamento di Fratelli d’Italia organizzato dalla federazione provinciale di Roma. alle 18 interverrà la leader del partito Giorgia Meloni, per fare il punto sulle prossime sfide politiche, anche alla luce di ciò che accadrà Oggi in Senato con lo strappo del M5S sul dl Aiuti, chiedere «elezioni subito». Giorgia Meloni alla “Festa dei Patrioti” La Festa entrerà nel vivo a partire dalle 17.45, con i primi interventi politici e proseguirà con l’assegnazione di premi dedicati a chi ha condiviso un pezzo di strada insieme a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Si, a, la “dei– Il giorno che verrà”, il tradizionale appuntamento di Fratelli d’Italia organizzato dalla federazione provinciale di Roma.18 interverrà la leader del partito, per fare il punto sulle prossime sfide politiche, anche alla luce di ciò che accadràin Senato con lo strappo del M5S sul dl Aiuti, chiedere «elezioni subito».alla “dei” Laentrerà nel vivo a partire d17.45, con i primi interventi politici e proseguirà con l’assegnazione di premi dedicati a chi ha condiviso un pezzo di strada insieme a ...

