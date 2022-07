Offerta faraonica per Cristiano Ronaldo: 125 milioni a stagione! Il portoghese in fase di valutazione (Di giovedì 14 luglio 2022) Cristiano Ronaldo è in fase di valutazione, il portoghese è destinato a cambiare maglia a stretto giro di posta. La decisione dell’ex Juve è ormai definitiva, la sua avventura-bis al Manchester United è agli sgoccioli. Dopo un ottimo inizio, grazie anche al rendimento realizzativo del portoghese, i Red Devils sono crollati e la stagione si è conclusa senza la qualificazione in Champions League. L’inizio della nuova stagione ha fornito già indicazioni: CR7 ha saltato i primi allenamenti e non ha preso parte alla tournée, ufficialmente per motivi personali. Tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni del portoghese: in Italia la Roma, poi Chelsea, il Barcellona e qualche club in MLS. L’ultima notizia, clamorosa, arriva direttamente dal Portogallo. ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 luglio 2022)è indi, ilè destinato a cambiare maglia a stretto giro di posta. La decisione dell’ex Juve è ormai definitiva, la sua avventura-bis al Manchester United è agli sgoccioli. Dopo un ottimo inizio, grazie anche al rendimento realizzativo del, i Red Devils sono crollati e la stagione si è conclusa senza la qualificazione in Champions League. L’inizio della nuova stagione ha fornito già indicazioni: CR7 ha saltato i primi allenamenti e non ha preso parte alla tournée, ufficialmente per motivi personali. Tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni del: in Italia la Roma, poi Chelsea, il Barcellona e qualche club in MLS. L’ultima notizia, clamorosa, arriva direttamente dal Portogallo. ...

