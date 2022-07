Offerta apertura tavolo Lione per obiettivo difensivo del Chelsea (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 11:30:06 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Olympique Lyonnais ha accelerato il suo interesse per il difensore dell’RC Lens Jonathan Clauss, tra l’interesse riportato dal Chelsea. La squadra francese desidera aggiungere il 29enne alle proprie fila mentre cerca di rafforzare le proprie opzioni in ampie aree, e Clauss è sicuramente all’altezza del conto, essendo stato uno dei migliori difensori della Ligue 1 la scorsa stagione. Il francese ha segnato 5 gol e 11 assist in 37 presenze in Ligue 1 aiutando il Lens a raggiungere il posto in Europa, anche se alla fine la loro squadra entusiasmante non è andata a buon fine. Escl: l’Olympique Marsiglia ha un’Offerta di apertura pronta per ingaggiare Jonathan Clauss dal Lens. Sono in corso le trattative ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 11:30:06 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Olympique Lyonnais ha accelerato il suo interesse per il difensore dell’RC Lens Jonathan Clauss, tra l’interesse riportato dal. La squadra francese desidera aggiungere il 29enne alle proprie fila mentre cerca di rafforzare le proprie opzioni in ampie aree, e Clauss è sicuramente all’altezza del conto, essendo stato uno dei migliori difensori della Ligue 1 la scorsa stagione. Il francese ha segnato 5 gol e 11 assist in 37 presenze in Ligue 1 aiutando il Lens a raggiungere il posto in Europa, anche se alla fine la loro squadra entusiasmante non è andata a buon fine. Escl: l’Olympique Marsiglia ha un’dipronta per ingaggiare Jonathan Clauss dal Lens. Sono in corso le trattative ...

