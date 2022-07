Obbligatorio dire “senatrice” e “ministra”: c’è la crisi al Senato ma il M5S impone di votare le “boldrinate”… (Di giovedì 14 luglio 2022) In piena crisi di governo, tra guerra, Pnrr, Covid ed emergenza economica, al Senato il M5S non vota il dl Aiuti, sfiduciando di fatto il premier Draghi, ma impone una “fondamentale” battaglia sulla parità di genere, nel nome di Laura Boldrini e delle sue “boldrinate”, l’ultima della quale è stata la crociata contro le Barbie. senatrice e ministra, il Senato monopolizzato dalla battaglia del M5S Ieri a Palazzo Madama un emendamento al nuovo regolamento all’esame della Giunta, a firma Alessandra Maiorino, M5S, è stato approvato con il sì dei relatori prevede di aggiungere in tutte le comunicazioni istituzionali i nomi dei ruoli e funzioni declinate al femminile, come «senatrice», «la presidente» o «ministra». Una battaglia che aveva portato avanti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) In pienadi governo, tra guerra, Pnrr, Covid ed emergenza economica, alil M5S non vota il dl Aiuti, sfiduciando di fatto il premier Draghi, mauna “fondamentale” battaglia sulla parità di genere, nel nome di Laura Boldrini e delle sue “boldrinate”, l’ultima della quale è stata la crociata contro le Barbie., ilmonopolizzato dalla battaglia del M5S Ieri a Palazzo Madama un emendamento al nuovo regolamento all’esame della Giunta, a firma Alessandra Maiorino, M5S, è stato approvato con il sì dei relatori prevede di aggiungere in tutte le comunicazioni istituzionali i nomi dei ruoli e funzioni declinate al femminile, come «», «la presidente» o «». Una battaglia che aveva portato avanti ...

