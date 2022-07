Nuovo crollo per Piazza Affari: le cause (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Nuova seduta da incubo per Piazza Affari. Alle tensioni relative l’andamento dei prezzi statunitensi, che potrebbero spingere la Federal Reserve ad incrementare il costo del denaro di un punto percentuale nel meeting del 27 luglio (due operatori su tre scommettono su questa ipotesi), il listino milanese ha aggiunto anche l’instabilità politica e le nuove previsioni della Commissione Ue. Oggi il Senato ha approvato la fiducia al Dl Aiuti senza la partecipazione del Movimento 5 Stelle. A stretto giro il premier Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi in direzione Quirinale ed il Consiglio dei ministri convocato per le 15.30 è stato annullato. A fare il paio ci ha pensato la Commissione europea, che ha annunciato di aver modificato le previsioni di crescita sul nostro Paese: in rialzo dal 2,4 al 2,9% per quanto riguarda il 2022, le stime ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Nuova seduta da incubo per. Alle tensioni relative l’andamento dei prezzi statunitensi, che potrebbero spingere la Federal Reserve ad incrementare il costo del denaro di un punto percentuale nel meeting del 27 luglio (due operatori su tre scommettono su questa ipotesi), il listino milanese ha aggiunto anche l’instabilità politica e le nuove previsioni della Commissione Ue. Oggi il Senato ha approvato la fiducia al Dl Aiuti senza la partecipazione del Movimento 5 Stelle. A stretto giro il premier Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi in direzione Quirinale ed il Consiglio dei ministri convocato per le 15.30 è stato annullato. A fare il paio ci ha pensato la Commissione europea, che ha annunciato di aver modificato le previsioni di crescita sul nostro Paese: in rialzo dal 2,4 al 2,9% per quanto riguarda il 2022, le stime ...

