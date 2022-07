Nuovi episodi di Servant of the People 2 su La7, trame 14 luglio: Vasiliy incontra gli oligarchi (Di giovedì 14 luglio 2022) Nuovo appuntamento con Servant of the People 2 su La7, dopo il debutto di martedì in seconda serata, traslocata dopo il flop di ascolti. La serie di e con Volodymyr Zelensky (ex attore e attuale Presidente dell’Ucraina) prosegue la sua messa in onda con altri quattro episodi, in onda il 14 luglio. Dissacrante satira politica, la trama di Servant of the People ruota intorno a Vasily Petrovy? Goloboro?ko, un mite insegnante di storia del liceo che vince inaspettatamente le elezioni presidenziali in Ucraina, grazie a un fortuito video su Internet in cui denuncia la corruzione del suo paese. Inizialmente spaesato da questo nuovo incarico e costantemente bersagliato dall’opposizione al governo, Vasily riuscirà pian piano a farsi valere. Si parte con l’episodio 2×05, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Nuovo appuntamento conof the2 su La7, dopo il debutto di martedì in seconda serata, traslocata dopo il flop di ascolti. La serie di e con Volodymyr Zelensky (ex attore e attuale Presidente dell’Ucraina) prosegue la sua messa in onda con altri quattro, in onda il 14. Dissacrante satira politica, la trama diof theruota intorno a Vasily Petrovy? Goloboro?ko, un mite insegnante di storia del liceo che vince inaspettatamente le elezioni presidenziali in Ucraina, grazie a un fortuito video su Internet in cui denuncia la corruzione del suo paese. Inizialmente spaesato da questo nuovo incarico e costantemente bersagliato dall’opposizione al governo, Vasily riuscirà pian piano a farsi valere. Si parte con l’o 2×05, ...

Pubblicità

suckerxniall : @chooselovexx Sono usciti episodi nuovi? - animeita : One Piece: per i fans italiani nuovi episodi e nuova saga in autunno su ITALIA 2 - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 due nuovi episodi in prima tv assoluta della seconda stagione di #FBIMostWanted… - stefano_6000 : RT @DisneyPlusIT: Vecchie conoscenze e nuovi vicini all'Arconia. ???? I primi quattro episodi della seconda stagione di Only Murders in the B… - AndreaGroppaldi : @lucianinalitti ma perché non si programma più 'fuoriclasse '? Era uno sceneggiato eccellente, bellissimo ritratto… -