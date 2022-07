Nuova governance Proger spa: Sgambati presidente, Lombardi ceo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Umberto Sgambati è il nuovo presidente di Proger spa, una delle principali società di ingegneria e management italiane e tra le prime 100 al mondo. Amministratore delegato è stato confermato Marco Lombardi. Lombardi e Sgambati restano i principali azionisti della società. Il consiglio ha nominato vicepresidenti di Proger spa Chicco Testa (presidente tra l'altro di AssoAmbiente ed ex presidente di Acea ed Enel) e Antonio Mastrapasqua (ex presidente Inps e attuale ceo di Agt International). Oltre alla conferma di Carla Mason (dirigente di Proger) entrano nel consiglio di amministrazione Patrizia Ravaioli (direttore generale Formez PA - centro di formazione e studi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Umbertoè il nuovodispa, una delle principali società di ingegneria e management italiane e tra le prime 100 al mondo. Amministratore delegato è stato confermato Marcorestano i principali azionisti della società. Il consiglio ha nominato vicepresidenti dispa Chicco Testa (tra l'altro di AssoAmbiente ed exdi Acea ed Enel) e Antonio Mastrapasqua (exInps e attuale ceo di Agt International). Oltre alla conferma di Carla Mason (dirigente di) entrano nel consiglio di amministrazione Patrizia Ravaioli (direttore generale Formez PA - centro di formazione e studi ...

