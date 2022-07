Nuova avventura per il sannita Volpe, il Frosinone lo presta alla Pergolettese (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, divisa tra Vibonese e Potenza, il sannita Michele Volpe riparte dalla Pergolettese. L’attaccante di origini beneventane, il cui cartellino è di proprietà del Frosinone, ha accettato la corte dell’ambiziosa società della provincia di Cremona, intenzionata a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo girone A di serie C. Il classe 1997 sarà dunque uno degli attaccanti a disposizione del riconfermato tecnico Giovanni Mussa, che lo scorso anno ha portato la compagine del patron Massimiliano Marinelli al decimo posto, acquisendo il diritto a partecipare ai play off, venendo eliminata al primo turno dalla Pro Vercelli. “Sono molto contento di essere venuto qui alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, divisa tra Vibonese e Potenza, ilMicheleriparte d. L’attaccante di origini beneventane, il cui cartellino è di proprietà del, ha accettato la corte dell’ambiziosa società della provincia di Cremona, intenzionata a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo girone A di serie C. Il classe 1997 sarà dunque uno degli attaccanti a disposizione del riconfermato tecnico Giovanni Mussa, che lo scorso anno ha portato la compagine del patron Massimiliano Marinelli al decimo posto, acquisendo il diritto a partecipare ai play off, venendo eliminata al primo turno dPro Vercelli. “Sono molto contento di essere venuto qui...

Pubblicità

SaraGama_ITA : Pronte per cominciare questa nuova avventura insieme ???? - lacittanews : Thomas Strakosha dopo la lunga parentesi con la Lazio, inizierà la sua nuova avventura in Inghilterra con la maglia… - donapatri : @NMelzerICRC @NilsMelzer Grazie per avere condiviso ????bellissimo. Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura. G… - news24_inter : L'attaccante pronto alla nuova avventura ?? #scamacca #inter #westham - this_isme_22 : RT @Stan_Account2: Che belli! ?? Loro di strada ne hanno fatta proprio tanta,sempre insieme,senza mai lasciarsi la mano ed eccoli qui al gra… -